Катунь24: Дополнительный автобусный рейс будет ездить из Барнаула в аэропорт Новосибирска
С 15 мая начнёт работу ежедневный дополнительный автобусный рейс из Барнаула в новосибирский аэропорт Толмачево.
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Как сообщает официальный сайт Алтайского края, из Барнаула пассажиры будут выезжать в 4:30. В пункт назначения автобус прибудет в 9:00. Рейс в обратную сторону назначен на 15:50, на барнаульский автовокзал пассажиры прибудут в 20:25, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Предварительная продажа билетов уже открыта. Купить их можно в кассах, а также на сайтах автовокзала и e-traffic.ru.