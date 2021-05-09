Катунь24: Два убийства случились в Камне-на-Оби в майские выходные

В обоих случаях обвиняемые были нетрезвы.

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О происшествиях сообщает «Каменские известия» со ссылкой на руководителя Каменского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю Николая Телинга. Первое убийство случилось 4 мая 2021 года в доме на улице Ленина. Мужчина 1968 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своим пасынком 1984 года рождения. Спор перерос в драку, в который отчим избил молодого человека, который впоследствии умер от полученных травм.

Второй случай произошёл 6 мая 2021 года на улице Томской. Две подруги 1959 и 1950 года рождения выясняли отношения, также находясь в нетрезвом состоянии. Одна женщина ударила другую ножом в бедро. От полученной раны и кровопотери потерпевшая умерла в Каменской ЦРБ.

Сейчас по обоим делам проводится следственная проверка.

Катунь24