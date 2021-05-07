Катунь24: Два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай

В Республике Алтай 5 мая выявили два новых случая коронавирусной инфекции – у жителя города Горно-Алтайска и у жителя другого региона, прибывшего в Горно-Алтайск.

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За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 832 случая заболевания: 5513 – в городе Горно-Алтайске, 2525 – в Кош-Агачском районе, 2391 – в Майминском районе, 1098 – в Усть-Коксинском районе, 1091 – в Онгудайском районе, 946 – в Усть-Канском районе, 878 – в Шебалинском районе, 794 – в Улаганском районе, 710 – в Турочакском районе, 461 – в Чойском районе, 425 – в Чемальском районе. Ранее в регионе зарегистрировано 264 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 230 – от COVID-19, 34 – от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели четыре пациента. По данным на 6 мая, за весь период в регионе выздоровели 16 527 человек.

Всего проведено 202 760 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 188 проб.

Катунь24