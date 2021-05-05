Катунь24: День, который не подходит для рутинных занятий, и день, который обещает удачу во всем. Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Астрологический прогноз на неделю с 3 по 9 мая 2021 года.

Понедельник, 3 мая

Сегодня гороскоп обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды интеллектуального отдыха вполне подойдут. Если вы не работаете, сегодня прекрасный день для того, чтобы провести его за разгадыванием кроссвордов или просмотром образовательных программ. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.

Вторник, 4 мая

Сегодня гороскоп предвещает успех тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. Звезды будут склонять к ясности во всем, начиная от мыслей в голове и заканчивая отношениями с близкими людьми. Любые неясности могут вызывать приступы внезапного раздражения. По этой причине в общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков, сегодня гораздо уместнее будет жить по формуле: «Да – это да, нет – это нет, остальное – от лукавого». А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.

Среда, 5 мая

Гороскоп на сегодня таит в себе подвох: день обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками. Поэтому совет сегодняшнего дня – не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. Какие-то из них, возможно, и смогут принести настоящую пользу, но от большинства идей, увы, наверняка придется отказаться. Кроме того, будьте осторожнее с деньгами – избегайте вложений, крупных покупок и в магазине следите за кошельком.

Четверг, 6 мая

Сегодня звезды гороскопа как никогда требуют помнить о дипломатичности и толерантности. Увы, любое неосторожное слово может вызвать чрезвычайно острую реакцию. Звезды обещают усиление таких качеств, как стремление к справедливости, независимость, вспыльчивость и нетерпимость. Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором. В этом случае день пройдет конструктивно и с пользой, особенно в сферах, требующих решительности, точности и конкретности.

Пятница, 7 мая

Гороскоп сегодня мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпрепровождения в кругу семьи. Возможны резкие перепады настроения; бурные, но быстропроходящие выяснения отношений и желание быть в центре событий. Совет любителям экстрима и острых ощущений: не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день для вас ярким и запоминающимся.

Суббота, 8 мая

Сегодня гороскоп обещает удачу во всем, что связано с организационными моментами и общением. День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, разруливания сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями. Во взаимоотношениях с окружающими у вас сегодня могут спонтанно возникать острые моменты, однако вам будет достаточно легко удерживать ситуацию под контролем и не доводить до серьезных конфликтов. Удачный день для того, чтобы организовать свои дела, направив их в нужное русло.

Воскресенье, 9 мая

Сегодня по гороскопу тот самый день, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Звезды обещают предельно обострить ваши чувства, и если для любви это очень хорошо, то для споров, увы, нет. Любая неосторожность или небрежность, не говоря уже о колкости, может обернуться глубокой обидой. Больше того, сегодня совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.

Катунь24