ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Депутаты избрали главу Троицкого района Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago

30 апреля состоялась сессия районного Совета депутатов, на которой присутствовали все 17 депутатов.

Фото: trogazeta.ru

К участию в конкурсе были допущены три кандидата – Игорь Краснов, Виктор Лаговский, Сергей Малых. Как сообщает газета «На земле троицкой», за Игоря Краснова проголосовало 11 депутатов, за Сергея Малых – 6. Испорченных бюллетеней не было.

Игорь Краснов поблагодарил депутатов за доверие и пообещал сделать всё возможное, чтобы жители района почувствовали позитивные перемены.

Сейчас Краснов работает начальником управления Пенсионного фонда. Чтобы он мог занять новую должность, потребуется время для увольнения с прежнего места работы.

Катунь24

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