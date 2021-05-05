Катунь24: Депутаты избрали главу Троицкого района Алтайского края
30 апреля состоялась сессия районного Совета депутатов, на которой присутствовали все 17 депутатов.
Фото: trogazeta.ru
К участию в конкурсе были допущены три кандидата – Игорь Краснов, Виктор Лаговский, Сергей Малых. Как сообщает газета «На земле троицкой», за Игоря Краснова проголосовало 11 депутатов, за Сергея Малых – 6. Испорченных бюллетеней не было.
Игорь Краснов поблагодарил депутатов за доверие и пообещал сделать всё возможное, чтобы жители района почувствовали позитивные перемены.
Сейчас Краснов работает начальником управления Пенсионного фонда. Чтобы он мог занять новую должность, потребуется время для увольнения с прежнего места работы.