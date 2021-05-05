Катунь24: Доля нелегальных сигарет в Алтайском крае почти в два раза превысила средний уровень по стране

Компания Kantar TNS провела аналитическое исследование табачного рынка и выяснила, что доля нелегальных сигарет в Алтайском крае в первом квартале 2021 года достигла 19,1 %.

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В целом по стране аналитики выявили 10,7 % таких сигарет. Доля нелегальной табачной продукции в регионе выросла – ещё в 2020 году в крае продавались нелегально только 13 % пачек, а сегодня Алтайский край уже входит в число лидеров по доле нелегальных сигарет в целом по стране. При этом в Барнауле доля нелегальной продукции меньше, чем в целом по краю и составляет порядка 10 %.

Более 45 % всей нелегальной продукции поступает в регион из стран ЕАЭС, в первую очередь Беларуси. 20 % нелегальных сигарет пришлось на подделки известных брендов.

Эксперты отмечают, что при сохранении текущего уровня нелегального рынка ущерб федеральному бюджету может составить порядка 100 млрд рублей в 2021 году.

Катунь24