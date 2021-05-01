Катунь24: Дмитрий Медведев предложил начать переход на четырёхдневную рабочую неделю в России

Он считает, что переход к четырехдневной рабочей неделе должен быть постепенным и может начаться с экспериментов в отдельных регионах или крупных бизнес-структурах.

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Свою идею Медведев высказал на заседании круглого стола с представителями профсоюзов.

«Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее — сокращать на час, на два, на три», — цитирует ТАСС зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Он считает, что такая реформа в некоторых случаях поможет избежать безработицы. Также переход на четырехдневную рабочую неделю не должен повлиять на размер заработной платы и производительность труда, пояснил Медведев. По его словам, многие развитые страны уже идут по этому пути.

Катунь24