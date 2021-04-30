Катунь24: До +18: о погоде 30 апреля в Алтайском крае

Сегодня, 30 апреля 2021 года, в отдельных районах небольшие, местами по югу и востоку умеренные, в предгорьях местами сильные дожди, по югу возможны грозы.

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В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, местами по югу и востоку умеренные, в предгорьях местами сильные дожди, по югу возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура +13…+18 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура +14…+16 градусов.

Катунь24