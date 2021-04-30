Катунь24: Депутат Госдумы Иван Лоор считает совершенно объективной удовлетворительную оценку работы исполнительной власти Алтайского края

Несмотря на то, что прошлый год был тяжелым и непредсказуемым из-за пандемии, властям региона удалось сохранить поступательное развитие экономики и социальной сферы. Так, по объёму промышленного производства регион фактически сохранил уровень 2019 года — 99,9 процентов (97,4 % по РФ). Это четвертый результат в Сибирском федеральном округе. Инвестиционные вложения по итогам 2020 года составили практически 122 млрд рублей, увеличившись на 9 млрд рублей относительно прошлого года. Доходы консолидированного бюджета Алтайского края — более 154 млрд рублей, что на 22 % выше уровня 2019 года.

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«Несмотря на прошлогоднюю засуху, объем чистой прибыли агропредприятий составил порядка 22 млрд рублей – в 1,7 раза выше уровня 2019 года. Рентабельность сельхозорганизаций с учетом субсидий сложилась на уровне 33 % (в 2019 году – ниже 22 %, а если сравнивать с 2017 годом, то тогда она была и вовсе 16 процентов).

Наш регион выполнил все показатели по реализации национальных проектов – а это десятки обновленных зданий и площадок социальной сферы, в том числе в селах и малых городах. Вошел во все пилотные проекты Министерства труда Российской Федерации, что позволило привлечь из федерального бюджета 361 млн рублей. Удалось не только сохранить объем заработной платы, но и оказать значительную поддержку малообеспеченным категориям населения.

Были предприняты все необходимые меры для того, чтобы держать под контролем эпидемиологическую ситуацию в крае. Вы знаете, какой она была непростой. За этим стоит колоссальная работа правительства.

Не собираясь комментировать ничьи мнения, прозвучавшие в обсуждении доклада губернатора, тем не менее замечу, но не только исполнительная, но и законодательная ветвь власти в той же мере ответственна за работу всех систем жизнедеятельности края, и для этого у нее есть два мощных инструмента: бюджет региона и утверждение стратегии социально-экономического развития края.

Конечно, можно выглядеть красиво, принимая решения на сиюминутные изменения, но я поддерживаю правильный курс Виктора Петровича Томенко на стратегические направления, вопросы, которые были подняты во время недавнего визита в край Председателя правительства страны Михаила Мишустина. Имею в виду прежде всего 2 объекта: реконструкция Чуйского тракта и взлетно-посадочной полосы барнаульского аэропорта. Привлечение миллиардных инвестиций в край будет работать на развитие региона не годы – десятилетия. Надо понимать, что эти вопросы, их проработка, включение в бюджеты – занимают не один день.

Очень важными считаю озвученные Виктором Петровичем решения об увеличении материальной помощи на подключение домов к природному газу с 20 до 50 тысяч рублей, об увеличении заработной платы муниципальным служащим с 1 мая, а с 1 января текущего года выделении 30 миллионов рублей на поддержку сферы торговли в малых и труднодоступных селах, 300 миллионов рублей на приобретение автобусов районам края», — подчеркнул Иван Лоор.