ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Дожди и грозы прогнозируют в Алтайском крае

Горняк22
8 часов Ago

Ухудшение погоды ожидается в регионе завтра, 28 апреля 2021 года.

Фото: pixabay.com

В крае в этот день местами небольшие, по востоку местами умеренные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха составит +18….+23 гр., по югу местами до +28 гр.

В Барнауле столбики термометров покажут +21…+23 гр. В первой половине дня небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

28 апреля в регионе также местами небольшие, по западу местами умеренные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.  Воздух прогреется до +16…+21 гр., местами по югу до +26 гр.

В краевой столице во второй половине дня небольшой дождь. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура +16…+18 гр.

Катунь24

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