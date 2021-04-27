Катунь24: До 28 градусов тепла прогнозируют синоптики в Алтайском крае на этой неделе

Кроме того, по данным регионального Гидрометцентра, в крае также ожидаются первые весенние грозы.

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Потепление ожидается со вторника, 27 апреля 2021 года. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов, местами по южным районам края да +23.

Теплая погода сохранится и в последующие дни: в среду, 28 апреля 2021 года, температура составит +18…+23 градуса, местами по югу края потеплеет до +28. В четверг, 29 апреля 2021 года, температура составит +19…+24 градуса.

Вместе с потеплением в регионе ожидаются и умеренные грозы, местами небольшие дожди.

Катунь24