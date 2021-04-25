Катунь24: До 2024 года в РФ проведут более 100 хакатонов по искусственному интеллекту среди разработчиков

Катунь24: До 2024 года в РФ проведут более 100 хакатонов по искусственному интеллекту среди разработчиков25.04.2021
Всего запланировано более 100 подобных мероприятий. Ожидается, что общее количество участников будет более 20 тыс. человек, сообщил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
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Хакатон по искусственному интеллекту – конкурс, на котором разработчики программного обеспечения вместе решают поставленную бизнес-проблему или социальную проблему за счет технологий по ИИ за ограниченное время, в том числе с использованием государственных наборов данных. По итогам конкурса выберут и наградят команды, разработавшие наиболее качественное решение. Соревнования для ИТ-разработчиков по искусственному интеллекту (ИИ) будут проводить в России до 2024 года.
«До 2024 года хакатоны пройдут во многих субъектах РФ, также федеральным проектом «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн руб., будут привлекаться также внебюджетные источники», – сообщил Дмитрий Чернышенко.
Оператором хакатонов определено АНО «Россия – страна возможностей». Цель — повышение интереса у молодежи к технологиям ИИ, развитие кадрового потенциала и выявление талантливых ИИ-разработчиков. Роль регионов – в поддержке лекций по ИТ и региональных хакатонов, и вовлечении местных сообществ в проект. Мероприятия пройдут в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».
Напомним, в августе 2020 г. по поручению Президента России Владимира Путина на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий был утвержден паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект», входящий в нацпроект «Цифровая экономика РФ». Финансирование этого направления в России в 2021-2024 гг. составит более 30 млрд руб. из федерального бюджета и внебюджетных источников.