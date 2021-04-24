Катунь24: До +15. Какая погода ждет жителей Алтайского края в выходные дни?

По прогнозам синоптиков, в грядущие выходные, 24-25 апреля, жителей региона ждет теплая погода. Осадков в крае не ожидается.

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24 апреля в крае преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Столбики термометров покажут +7…+12 гр.

В Барнауле температура воздуха составит +8…+10 гр. Осадков также не ожидается. Ветер северный, 3-8 м/с.

В воскресенье, 25 апреля, в регионе температура воздуха составит +10…+15 гр. Преимущественно без осадков, местами в предгорьях небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождём. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В краевой столице температура +10…+12 гр. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с.

Катунь24