Катунь24: До +9: о погоде 23 апреля в Алтайском крае

Сегодня, 23 апреля 2021 года, преимущественно без осадков, местами в предгорьях небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

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В Алтайском крае преимущественно без осадков, местами в предгорьях небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах в утренние часы местами гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +4…+9 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура +5…+7 градусов.

Катунь24