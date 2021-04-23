Катунь24: Денис Голобородько: о послании президента России Федеральному собранию

21 апреля 2021 года президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию Российской Федерации с ежегодным посланием.

Фото: pixabay.com Embedded video for Денис Голобородько: о послании президента России Федеральному собранию

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания выделили инициативу в части бюджетного кредитования. Часть регионов с низкими долговыми обязательствами получит возможность развивать инфраструктуру.

«Когда президент озвучил, что эта политика должна быть взвешенной и регионам, которые не накапливали коммерческих кредитов, сегодня будет дана возможность с помощью бюджетных кредитов инфраструктурные проекты поддержать. Деньги будут направлены в эти регионы. Конечно, нам здесь стоит всем вместе определиться, какие объекты приоритетны», — отметил Денис Голобородько, руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия».