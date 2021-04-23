Катунь24: Депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов: В послании президент дал четкий посыл – здравоохранение во время и после пандемии имеет ключевое стратегическое значение

21 апреля президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию Российской Федерации с ежегодным посланием.

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Депутат Государственной Думы России от Алтайского края Валерий Елыкомов подчеркнул, что глава государства системно подошел ко всем направлениям деятельности страны: здравоохранение, образование, наука, инфраструктурные изменения экономики, военная отрасль и международные отношения.

«Естественно, каждый хочет услышать о том, что является для него наболевшим, поэтому я ждал блок тем, посвященных здравоохранению, и не ошибся, чему рад. Выступление президента длилось около 80 минут, и 20 из них было посвящено этой сфере.

В большей степени успехи и проблемы здравоохранения рассматривались с точки зрения преодоления COVID-19. Тем не менее президент очень четко обозначил принципиальные вопросы, которые необходимо решать. Они связаны как с коронавирусом, так и с накоплением больных, которые требуют отдельного наблюдения, — хроников. Это касается и диспансеризации, и новых направлений работы самого здравоохранения, особенно в области сердечно-сосудистых заболеваний, в области эпидемиологии. Поэтому предложения по первичному звену, поставке машин скорой медицинской помощи, оборудования для больниц, переоснащение — это, конечно, вещи, которые исключительно важны для меня как врача, который много лет работал в практическом здравоохранении.

Фактически в своем послании президент дал четкий посыл: здравоохранение во время и после пандемии имеет ключевое стратегическое значение. В выступлении он коснулся также развития медицинской науки. Мы всему миру показали, что Россия в сложных экономических условиях добилась принципиальных вещей: зарегистрировано три вакцины. Нужно, чтобы население поверило в вакцинацию, чтобы осенью иметь нормальную иммунную прослойку», — считает Валерий Елыкомов.