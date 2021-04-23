Катунь24: Депутаты Госдумы РФ от Алтайского края прокомментировали послание президента России Федеральному собранию

21 апреля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. На оглашении присутствовали и представители Алтайского края: губернатор Виктор Томенко, сенаторы и депутаты Государственной Думы. Спикеры отметили, что послание, как и в прошлом году, несло социальную направленность. Это поддержка семей с детьми, развитие крупных инфраструктурных проектов, а также помощь селам.

Фото: pixabay.com Embedded video for Депутаты Госдумы РФ от Алтайского края прокомментировали послание президента России Федеральному собранию

«Крайне важны эти инициативы, которые нам очень важно на площадке Госдумы, Совета Федерации, в регионах максимально быстро реализовать. Это и дополнительные машины скорой помощи, и дополнительные школьные автобусы. Допсредства на создание новых образовательных организаций. И, конечно, поддержка семей с детьми, неполных семей, семей, где ребятишки пойдут в школу», — отметила Наталья Кувшинова, депутат Государственной Думы от Алтайского края.

«По сути, мы сегодня услышали пошаговую стратегию развития нашей страны на ближайшую перспективу. Теперь это необходимо обеспечить законодательной базой, и сделать это незамедлительно», — подчеркнул Александр Прокопьев, депутат Государственной Думы от Алтайского края.

Катунь24