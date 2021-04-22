Катунь24: До +9: о погоде 22 апреля в Алтайском крае

Катунь24: До +9: о погоде 22 апреля в Алтайском крае22.04.2021
Сегодня, 22 апреля 2021 года, местами небольшие, по югу умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.
Фото: pixabay.com
В Алтайском крае местами небольшие, по югу умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах в утренние часы местами гололедица. Ветер северный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура +4…+9 градусов.
В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах в утренние часы местами гололедица. Ветер северный, 6-11 м/с. Температура +5…+7 градусов.