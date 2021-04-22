Катунь24: Декан факультета социально-культурных и информационных технологий АГИК прокомментировала послание Путина Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием к Федеральному Собранию.

«В выступлении президента много информации, которую следует продумать, переосмыслить, но ясно одно, что большое внимание государства уделяется развитию культуры и образования. Существенную поддержку государства получат дома культуры, библиотеки и музеи. Будут поддержаны проекты в сфере культуры, искусства и творчества созданием Президентского фонда культурных инициатив. Большое внимание уделяется доступности высшего образования. Будут созданы 45 тысяч дополнительных бюджетных мест, из них — 70% в регионах. 100 вузов получат финансирование на развитие студенческих технопарков, обновление учебно-лабораторной базы, программ обучения. Особое внимание президент уделил развитию вузов в регионах, в том числе в сфере культуры», — отметила Елена Балашова, декан факультета социально-культурных и информационных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры».