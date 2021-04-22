Катунь24: Двум жителям Алтайского края грозит семь лет тюрьмы за пять срубленных сосен

Задержанные мужчины отрицать свою вину не стали и признались полицейским, что деревья они планировали распилить и после этого продать.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В километре от села Первомайское двое местных жителей, 1982 и 1987 годов рождения, вырубили пять сосен. Деревья злоумышленники распилили на трехметровые сортименты и часть из них успели вывезти на снегоходе на пилораму. Оставшуюся в лесу древесину мужчины забрать не успели — им помешали полицейские, которые оперативно приехали в лес.

Общий объем спиленных деревьев составил около 15 кубических метров, а сумма материального ущерба – почти 500 тысяч рублей. У сельчан изъяли снегоход «Буран», бензопилу, деревообрабатывающий станок и древесину.

Следователи возбудили уголовное дело. Теперь мужчинам грозит штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, отметили в региональном МВД.

Катунь24