Катунь24: До +5: о погоде 19 апреля в Алтайском крае

Сегодня, 19 апреля 2021 года, в отдельных районах небольшие, местами по югу и востоку умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

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В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, местами по югу и востоку умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 12-17 м/с, местами порывы до 22 м/с. Температура 0…+5 градусов.

В Барнауле утром небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 12-17 м/с. Температура 0…+2 градуса.

Катунь24