Катунь24: Две девушки погибли в ДТП в Алтайском крае

Смертельный инцидент произошёл 17 апреля в 23:10 на автодороге Яровое – Райгород.

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Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, автомобиль «Лада-Калина» съехал в кювет и перевернулся. Пассажиры автомобиля — две девушки, 2003 года рождения, — скончались на месте происшествия. Управлявший автомобилем мужчина, 2002 года рождения, с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу в Яровом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель не имел права управления транспортными средствами.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Катунь24