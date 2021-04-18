Катунь24: До +12: о погоде 18 апреля в Алтайском крае

Сегодня, 18 апреля 2021 года, во второй половине дня местами небольшие дожди, в утренние часы местами туман.

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В Алтайском крае во второй половине дня местами небольшие дожди, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 22 м/с. Температура +7…+12 градусов, местами по юго-западу до +17 гр.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура +9…+11 градусов.

Катунь24