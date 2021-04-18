Катунь24: Два человека погибли в ДТП в Завьяловском районе

Сегодня, 17 апреля 2021 года, в час ночи на 46 километре автодороги «Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби» в двух километрах от поселка Краснодубровский столкнулись два автомобиля.

Фото: pixabay.com

32-летний водитель «Тойота Королла» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено Дастер», за рулем которого был 27-летний мужчина.

На место происшествия выехал наряд ДПС.

В результате ДТП пассажиры автомобиля «Тойота Королла», мужчины 1987 и 1981 годов рождения скончались на месте происшествия до приезда медиков.

Водителей обоих автомобилей и пассажира «Рено Дастер», женщину 1967 года рождения, госпитализировали в районную больницу, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24