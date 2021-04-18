Катунь24: Должников по алиментам заставят убирать в Барнауле улицы

Катунь24: Должников по алиментам заставят убирать в Барнауле улицы18.04.2021
В краевой столице 125 должников по алиментам отправили на обязательные работы по благоустройству города.
Фото: УФССП России по Алтайскому краю
Как сообщили в краевом УФССП, они будут убирать мусор, снег и наледь во дворах, на остановках и на улицах Барнаула. Курировать неплательщиков будут специалисты «Автодорстроя», «Благоустройство и озеленение» и «Барнаулгорсвета». Обязательные работы должники выполняют в рамках административной ответственности.
Убирать улицы они обязаны в свободное от основной работы, службы или учебы время. Делают они это, конечно же, бесплатно.
Всего за первый квартал 2021 года приставы взыскали с неплательщиков более 42 миллионов рублей.