Катунь24: Должников по алиментам заставят убирать в Барнауле улицы

В краевой столице 125 должников по алиментам отправили на обязательные работы по благоустройству города.

Фото: УФССП России по Алтайскому краю

Как сообщили в краевом УФССП, они будут убирать мусор, снег и наледь во дворах, на остановках и на улицах Барнаула. Курировать неплательщиков будут специалисты «Автодорстроя», «Благоустройство и озеленение» и «Барнаулгорсвета». Обязательные работы должники выполняют в рамках административной ответственности.

Убирать улицы они обязаны в свободное от основной работы, службы или учебы время. Делают они это, конечно же, бесплатно.

Всего за первый квартал 2021 года приставы взыскали с неплательщиков более 42 миллионов рублей.

Катунь24