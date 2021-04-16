Катунь24: Дача, дом или работа: россияне рассказали, где проведут майские праздники

Специалисты сервиса поездок и путешествий Туту.ру опросили россиян и узнали, где они планирует провести майские праздники.

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В опросе приняли участие более 1000 человек. 30 % респондентов проведут майские праздники дома. Ещё 39 % опрошенных признались, что будут отдыхать на даче или в деревне. Примерно каждый десятый россиянин — 11 % опрошенных — не планирует отдыхать и проведёт майские праздники на работе.

В поездку по городам России отправятся 7 % респондентов, на Черное море — 4 %, еще 3 % выбирают отдых в горах. За границей намерены отдохнуть лишь 5 % опрошенных. Примерно 1 % респондентов собираются в дома отдыха.

Таким образом, около 20 % россиян собираются куда-либо поехать в мае. В прошлом году на майские праздники действовали серьезные ограничения, и тогда о планах куда-либо поехать говорили только 5 % опрошенных, а 12 % респондентов собирались на шашлыки, несмотря на призывы к самоизоляции.

Катунь24