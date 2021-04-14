Катунь24: До +12: о погоде 14 апреля в Алтайском крае

Сегодня, 14 апреля 2021 года, преимущественно без осадков.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +7…+12 градусов, местами по западу до +17 гр.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура +8…+10 градусов.

Катунь24