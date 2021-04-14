Катунь24: Два человека погибли при пожаре в Барнауле

Катунь24: Два человека погибли при пожаре в Барнауле14.04.2021
Сегодня, 13 апреля, в жилом доме на улице Взлётной, 51 произошёл пожар в одной из квартир на 10 этаже.
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 15:44.
Пожарные эвакуировали по лестничным маршам 20 человек, в том числе 6 детей. Около получаса потребовалось огнеборцам для ликвидация горения. На месте происшествия были обнаружены тела двух человек.
Причины происшествия устанавливаются.