Катунь24: Два человека погибли при пожаре в Барнауле

Сегодня, 13 апреля, в жилом доме на улице Взлётной, 51 произошёл пожар в одной из квартир на 10 этаже.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 15:44.

Пожарные эвакуировали по лестничным маршам 20 человек, в том числе 6 детей. Около получаса потребовалось огнеборцам для ликвидация горения. На месте происшествия были обнаружены тела двух человек.

Причины происшествия устанавливаются.

Катунь24