Катунь24: Детский омбудсмен Алтайского края рассказала о поездке в рубцовский лицей

Напомним, 8 апреля 2021 года в Рубцовске произошла трагедия с ученицей 5 класса. Девочка скончалась после напряженного разговора о видеоролике в соцсети.

Фото: instagram.com/ombudsmen_deti22

Об итогах прошедшей сегодня, 12 апреля 2021 года, встречи с родителями и администрацией лицея рассказала уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева в своем аккаунте в Instagram.

Ольга Казанцева пообщалась с администрацией лицея «Эрудит», в котором училась школьница. В беседе с детьми в присутствии их родителей о ролике, размещенном в сети TikTok, которая прошла 8 апреля 2021 года, участвовали три родителя. Они отметили корректность проведенной беседы. С третьим родителем встретиться не удалось. Кроме того, детский омбудсмен встретилась с родителями учеников класса, в котором училась девочка. На встречу пришли 34 человека.

«Моей целью было дать возможность высказать свою точку зрения родителям, изучить психологический климат, выслушать возможные претензии. Коллектив школы переживает случившееся, однако образовательный процесс продолжается. Специалистам школы мы дали рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению детей», – написала в посте Ольга Казанцева.

После прошла встреча с начальником управления образования города Рубцовска Алексеем Мищериным. Специалисты определили необходимость применения медиации в разрешении конфликтов.

В настоящее время после произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности». Правовая оценка ситуации будет дана по завершении расследования правоохранительными органами.

Катунь24