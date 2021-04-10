Катунь24: До +17. Какая погода ждет жителей Алтайского края в выходные дни?

По прогнозам синоптиков, в грядущие выходные, 10-11 апреля, жителей региона ждет теплая погода. Осадков в крае не ожидается.

Фото: pexels.com

10 апреля в регионе температура воздуха составит +8…+13 гр. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 14-19 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +8…+10 гр. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

11 апреля также осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит +7…+12 гр., местами до +17 гр.

В Барнауле также без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура +9…+11 гр.

Катунь24