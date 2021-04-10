Катунь24: Для девятиклассников могут отменить обязательную итоговую аттестацию

Катунь24: Для девятиклассников могут отменить обязательную итоговую аттестацию10.04.2021
Экзамены предлагают разрешить сдавать по желанию ученика. Пригодиться они могут тем, кто планирует получать среднее профессиональное образование. Пока же ГИА остается обязательной для всех школьников.
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Законопроект внесен в Госдуму и опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Согласно документу, к итоговой аттестации будут допускаться только школьники, которые освоили в полном объеме программу основного общего образования и окончившие девятый или десятый класс.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, на сегодняшний день все девятиклассники независимо от того, собираются ли они продолжить образование в школе или нет, обязаны пройти ГИА. При этом, отмечают авторы законопроекта, дети в этом возрасте еще недостаточно подготовлены психологически к экзаменам, а требования к ГИА ежегодно усиливаются. То есть, по сути, итоговая аттестация после 9 класса нужна только тем, кто планирует получать среднее образование на конкурсной основе на основании полученных баллов. Есть также предположение, что прохождение ГИА на добровольной основе будет для детей менее стрессовым и станет своего рода тренировкой перед ЕГЭ.