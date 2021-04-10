Катунь24: Дорожники продолжают очистку водоотводных лотков в Барнауле

Ежедневно до 140 рабочих МБУ «Автодорстрой» очищают водоотводные лотки от грунтового наноса.

Фото: официальный сайт Барнаула

Как сообщает администрация Барнаула, на этой неделе велась очистка лотков проспектов Ленина, Красноармейского, Строителей, Комсомольского, Сибирского, площади Сахарова, улиц Димитрова, Молодежной, Попова, Малахова, Антона Петрова, Кутузова, Сизова, Цеховой, Воровского, 8 Марта, 9 Января и Павловского тракта.

Всего за первую декаду апреля во время работ по санитарной очистке города на полигон ТБО вывезли более 10 тысяч тонн мусора и 600 тонн придорожного смёта.

Катунь24