Катунь24: Даниил Бессарабов: Закон о «гаражной амнистии» позволит жителям Алтайского края легализовать своё право собственности

Алтайский край, как и другие регионы РФ, с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года попадает под закон о «гаражной амнистии».

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По словам первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству, депутата Государственной Думы от «Единой России» Даниила Бессарабова, закон – продолжение работы, которую народные избранники ведут по легализации собственности россиян. «Дачная амнистия», к примеру, позволила более 13 млн жителям страны подтвердить своё право собственности. Однако по гаражам вопрос оставался до сих пор открытым.

«И Барнаул, и Алтайский край не исключение. Ко мне на личный прием приходили люди, у которых были целые эпопеи с легализацией гаражей. С принятием закона такие права у наших жителей появятся. Проблема связана с тем, что ни в Советском Союзе, ни в постсоветский период не было специального законодательства о гаражах. Закон позволит миллионам людей подтвердить свое право владения и получить право собственности на эти объекты», — пояснил Бессарабов.

По словам депутата, механизм закона о «гаражной амнистии» предусматривает упрощенный и бесплатный порядок оформления права и на гаражи, и на земельный участок. Под закон попадают индивидуальные капитальные объекты, гаражи в гаражных и гаражно-строительных кооперативах (ГСК), в том числе металлические, но при условии, что земля, на которой они стоят, была выделена кооперативу именно под эти объекты, находится у ГСК в бессрочном пользовании либо в действующей аренде. При этом гараж должен быть построен до 30 декабря 2004 года. Под закон не попадают временные постройки и «ракушки», поставленные без каких-либо документов вообще в любом месте.

Согласен с Даниилом Бессарабовым и заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Андрей Рерих: на сегодня в регионе очень большое количество гаражей, построенных до 90-х и в 90-е годы XX века. В то время различные предприятия массово организовывали ГСК, но документы на многие из них сейчас уже утрачены.

«Прежде узаконить такой объект было возможно только в судебном порядке. Предполагается, что потенциальный собственник будет предоставлять какие-то документы, подтверждающие факт владения данным гаражом (книжку об уплате членских взносов, договор о подключении к сетям, технический план и т.д.). Документы подаются в органы местного самоуправления. Если участок выделялся кооперативу (организации), то также предоставляется решение собрания кооператива о распределении ему гаража (земельного участка) или справка о выплате паевых взносов», — поясняет Рерих.

Он отметил, что в рамках «гаражной амнистии» не имеет значение действительность гаражного кооператива (он может быть исключен из реестра юрлиц) и факт выхода гражданина из членов кооператива. Более того, закон распространяется и на наследников. Нужно представить свидетельство, подтверждающее права наследника.

Все документы подаются в органы местного самоуправления. Оформить гараж смогут и так называемые незаконные покупатели, которые по расписке (по договору) купили гараж, который не узаконил продавец. В этом случае дополнительно должны быть представлены документы, подтверждающие передачу гаража от бывшего владельца.

По словам замруководителя Управления Росреестра по региону, оформление и легализация гаражей востребованы в Алтайском крае.

«В последнее время в Алтайском крае регистрируется все больше прав на машино-места. Это не совсем гаражные боксы, это недвижимое имущество, представляющее часть здания или сооружения, предназначенного для размещения транспорта. Но тем не менее цифры демонстрируют положительную динамику в покупательском спросе. Если в 2018 году было зарегистрировано около 590 машино-мест, в 2019 – около 490, то в 2020 – 1664. Уже на начало апреля 2021 года – 628 машино-мест. Это свидетельствует о потребности жителей края в приобретении объекта недвижимости для хранения автомобиля», – отметил Рерих.

Госдума РФ единогласно приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект «Единой России» о «гаражной амнистии». Оформить собственность на гаражи, построенные до конца 2004 года, и землю под ними можно будет с 1 сентября 2021 года. Планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 1 сентября 2026 года. Ожидается, что амнистией воспользуются более 3,5 миллиона человек по всей стране.

Процедура коснется не только капитальных гаражей и земли под ними, но и боксов на участках гаражных кооперативов и товариществ. Для регистрации объекта потребуется только одно заявление в органы местного самоуправления с любыми документами, подтверждающими право на гараж. Норма действует и для тех, кто получил такой объект в наследство.

Катунь24