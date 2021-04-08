Катунь24: До +8: о погоде 8 апреля в Алтайском крае

Сегодня, 8 апреля 2021 года, в отдельных районах небольшие, местами в предгорьях умеренные осадки в виде дождя.

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В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, местами в предгорьях умеренные осадки в виде дождя. В утренние часы местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура +3…+8 градусов, местами по югу до +13 гр.

В Барнауле без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура +6…+8 градусов.

Катунь24