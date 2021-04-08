Катунь24: Доминика как страна второго гражданства: список безвизовых стран

Островное государство Доминика расположено в Карибском море. Получив независимость от Великобритании в 1978 году, страна должна была самостоятельно искать пути наполнения бюджета. В 1993 году правительство Доминики запустило программу бизнес-миграции, позволив состоятельным иностранцам приобретать гражданство в обмен на инвестиции.

Данная инициатива быстро получила широкую популярность в кругу финансово независимых лиц. Согласно действующим правилам, иностранцы могут вкладывать средства в правительственный фонд или инвестировать в местную туристическую недвижимость.

Участвовать в программе может не только сам заявитель, но и его близкие родственники. Если проверка благонадежности будет пройдена успешно, то вся семья получит вторые паспорта одновременно.

Свобода перемещений по миру с паспортом Доминики

Одна из основных причин, по которой бизнесмены из России стремятся получить карибский паспорт, – безвиз более чем с сотней государств. На фоне усиливающихся санкций и ужесточения миграционной политики в Европе это наиболее эффективный способ получить свободу перемещений по миру.

По состоянию на март 2021 года у Доминики подписаны соглашения о безвизовом пересечении границ со 143 государствами. В список стран, не обременяющих путешественника оформлением въездных документов, входят:

все государства Шенгенской зоны;

Южная Корея и Сингапур;

Израиль;

Великобритания и государства Содружества Наций.

Россиянину, оформившему паспорт Доминики за инвестиции, значительно проще получить долгосрочную визу в Соединенных Штатах Америки. Срок обязательного проживания на Карибских островах не регламентирован, а значит, вынужденные перелеты за океан отменяются.

Недвижимость Доминики для иностранных инвесторов

Статистика показывает, что все больше финансово независимых иностранцев выбирают покупку недвижимости в качестве способа получения паспорта Доминики. В стране планомерно развивается экологический туризм и возводятся курортные комплексы повышенной комфортности.

Бутик-отели, коттеджи и виллы строятся вблизи национальных парков или на морском побережье. Туристические объекты на острове Доминика отличаются оригинальным дизайном, соединением архитектуры и окружающей среды.

Минимальная сумма сделки для получения инвестиционного паспорта – 200 000 долларов США. По такой цене реализуются пакеты акций в девелоперских проектах. Стоимость апартаментов в пятизвездочном отеле стартует от 320 000 долларов США. За комфортабельную виллу необходимо заплатить не менее 1,5 млн долл. США.

Став владельцем доли в девелоперском проекте или взяв в собственность апартаменты в отеле или бунгало, можно получить доход в размере 2–4 % годовых.

Особенности процедуры оформления паспорта Доминики

Процедура оформления экономического гражданства Доминики проводится дистанционно, без непосредственного присутствия заявителя на острове. Документы подаются на проверку через лицензированную посредническую компанию, которая отвечает за перевод и апостилирование бумаг.

После успешного прохождения проверки соискатель нового статуса получает сертификат о натурализации и паспорт Доминики в офисе миграционного агентства. Экзамены на знание языка или истории страны не проводятся. Инвестиционный паспорт Доминики необходимо менять каждые 10 лет. Это формальная бюрократическая процедура, которая проводится без лишних сложностей.

Катунь24