Катунь24: Доминика как страна второго гражданства: список безвизовых стран

Катунь24: Доминика как страна второго гражданства: список безвизовых стран

08.04.2021 0 Автор Горняк22

Островное государство Доминика расположено в Карибском море. Получив независимость от Великобритании в 1978 году, страна должна была самостоятельно искать пути наполнения бюджета. В 1993 году правительство Доминики запустило программу бизнес-миграции, позволив состоятельным иностранцам приобретать гражданство в обмен на инвестиции.

Данная инициатива быстро получила широкую популярность в кругу финансово независимых лиц. Согласно действующим правилам, иностранцы могут вкладывать средства в правительственный фонд или инвестировать в местную туристическую недвижимость.

Участвовать в программе может не только сам заявитель, но и его близкие родственники. Если проверка благонадежности будет пройдена успешно, то вся семья получит вторые паспорта одновременно.

Свобода перемещений по миру с паспортом Доминики

Одна из основных причин, по которой бизнесмены из России стремятся получить карибский паспорт, – безвиз более чем с сотней государств. На фоне усиливающихся санкций и ужесточения миграционной политики в Европе это наиболее эффективный способ получить свободу перемещений по миру.

По состоянию на март 2021 года у Доминики подписаны соглашения о безвизовом пересечении границ со 143 государствами. В список стран, не обременяющих путешественника оформлением въездных документов, входят:

  • все государства Шенгенской зоны;
  • Южная Корея и Сингапур;
  • Израиль;
  • Великобритания и государства Содружества Наций.

Россиянину, оформившему паспорт Доминики за инвестиции, значительно проще получить долгосрочную визу в Соединенных Штатах Америки. Срок обязательного проживания на Карибских островах не регламентирован, а значит, вынужденные перелеты за океан отменяются.

Недвижимость Доминики для иностранных инвесторов

Статистика показывает, что все больше финансово независимых иностранцев выбирают покупку недвижимости в качестве способа получения паспорта Доминики. В стране планомерно развивается экологический туризм и возводятся курортные комплексы повышенной комфортности.

Бутик-отели, коттеджи и виллы строятся вблизи национальных парков или на морском побережье. Туристические объекты на острове Доминика отличаются оригинальным дизайном, соединением архитектуры и окружающей среды.

Минимальная сумма сделки для получения инвестиционного паспорта – 200 000 долларов США. По такой цене реализуются пакеты акций в девелоперских проектах. Стоимость апартаментов в пятизвездочном отеле стартует от 320 000 долларов США. За комфортабельную виллу необходимо заплатить не менее 1,5 млн долл. США.

Став владельцем доли в девелоперском проекте или взяв в собственность апартаменты в отеле или бунгало, можно получить доход в размере 2–4 % годовых.

Особенности процедуры оформления паспорта Доминики

Процедура оформления экономического гражданства Доминики проводится дистанционно, без непосредственного присутствия заявителя на острове. Документы подаются на проверку через лицензированную посредническую компанию, которая отвечает за перевод и апостилирование бумаг.

После успешного прохождения проверки соискатель нового статуса получает сертификат о натурализации и паспорт Доминики в офисе миграционного агентства. Экзамены на знание языка или истории страны не проводятся. Инвестиционный паспорт Доминики необходимо менять каждые 10 лет. Это формальная бюрократическая процедура, которая проводится без лишних сложностей.

Катунь24

РубрикаАлтайский край

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