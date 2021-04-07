Катунь24: До +9: о погоде 7 апреля в Алтайском крае

Сегодня, 7 апреля 2021 года, в отдельных районах небольшие, местами по востоку и югу умеренные осадки преимущественно в виде дождя.

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В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, местами по востоку и югу умеренные осадки преимущественно в виде дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +4…+9 градусов.

В Барнауле возможен небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура +4…+6 градусов.

Катунь24