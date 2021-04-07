Катунь24: До конца 2021 года к интернету в России подключат все социально значимые объекты

Более тысячи базовых станций для обеспечения интернетом малых населённых пунктов установят в РФ в 2021 году, сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Это позволит в том числе подключить к интернету до конца 2021 года все социально значимые объекты. В том числе ФАПы и образовательные организации.

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«Приоритет для нас — устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удалённые её уголки. В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых населённых пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений. До конца этого года также подключим к интернету все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Минцифры поэтапно решает эти задачи», — отметил вице-премьер.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в населённых пунктах с населением от 100 до 249 человек установят 383 базовые станции, с населением 250–500 человек – 794. В населённых пунктах с населением 250–500 человек дополнительно будет установлено 1525 точек доступа. По словам руководителя профильного федерального министерства Максута Шадаева, в 2021 году стартует второй этап устранения цифрового неравенства в России – он включит в себя обеспечение населённых пунктов интернетом и начало предоставления услуг мобильной связи там, где сейчас они недоступны.

«Высокоскоростной интернет придёт в сёла и деревни с 100–250 жителями, а мобильная связь – в населённые пункты с населением 100–500 человек. Кроме того, чтобы как можно быстрее подключить малые населённые пункты к интернету, нам придётся отказаться от эксплуатации таксофонов там, где они сейчас не востребованы. Это позволит высвободить ресурсы для ускоренного строительства современных базовых станций по технологии 4G», — рассказал Шадаев.

Предполагается, что строительство таких новых базовых станций в Алтайском крае увеличит количество пользователей смартфонов. На сегодня в регионе, по данным одного из сотовых операторов, 35-40 % жителей края пользуются кнопочными телефонами и не подключаются к интернету.

Также, по данным федерального Минкомсвязи, в России в этом году из эксплуатации выведут все таксофоны в населённых пунктах с численностью населения более тысячи человек и все таксофоны в населённых пунктах с численностью населения менее тысячи человек, трафик по которым в 2020 году составлял менее 1 минуты в месяц.

Катунь24