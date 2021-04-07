Катунь24: Депутат Госдумы Иван Лоор совершил рабочую поездку в Кулундинский район Алтайского края

В рамках визита парламентарий встретился с главами сельсоветов, депутатами РСД, руководителями сельхозпредприятий, центра социальной помощи семье и детям, Пенсионного фонда, ветеранами, педагогами, а также коллективом ОАО «Кулундаконсервмолоко».

Во время каждой встречи звучал отчет депутата перед населением по итогам четырёхлетней деятельности в Государственной Думе – принятие законов в первую очередь относительно агропромышленного комплекса, а также тех проблем и наказов, которые были высказаны в ходе предвыборной поездки в район почти пять лет назад.

«Мне не пришлось опускать глаза, потому что за время моей работы в ГД многое удалось сделать. В том числе пролоббировать сохранение компенсации за литр молока, погектарную поддержку. Это позволило очень сильно поддержать районы в этом году. Действует и закон о доплате к пенсиям труженикам села, которые проработали 30 и более лет. Более 300 жителей Кулундинского района эту доплату получают. Также удалось совместно с коллегами добиться начала работы программы «Комплексное развитие сельских территорий». По ней селяне уже получают льготные ипотеки на жилье, строится огромная современная школа в Тальменском районе и пр. Конечно, впереди тоже задел: нужно ещё доработать закон о пенсионном обеспечении ветеранов (не включён ряд профессий), увеличить финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий». Есть предложение посмотреть возможность увеличения категории горячего питания школьников до 9 класса – из тех семей, кто имеет невысокий уровень доходов. Кроме того, буду оказывать всяческое содействие для продолжении и завершения капитального ремонта ЦРБ», — сказал Иван Лоор.

Красной нитью во всех встречах прошла тема мусорной реформы. Многие селяне высказывались о том, что реформа во многом заточена под городские стандарты и не учитывает специфику населения. Так, не предусмотрен вывоз мусора с частных контейнеров, которые были ранее установлены в частном секторе райцентра, не хватает машин для своевременного вывоза бытовых отходов и так далее. Более детально суть вопросов и предложений кулундинцев по улучшению работы мусорной реформы Иван Лоор обещал изучить и передать в соответствующие службы.

Катунь24