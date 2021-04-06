Катунь24: День птиц отпраздновали в барнаульском парке «Изумрудный»

Парк «Изумрудный» продолжает радовать барнаульцев активными выходными.

Фото: Катунь 24 Embedded video for День птиц отпраздновали в барнаульском парке «Изумрудный»

Песни, танцы, флешмоб и викторина. «Праздник птиц» в барнаульском парке «Изумрудный» прошёл с размахом. Он собрал множество гостей, которые активно участвовали во всех конкурсах.

«Парк восстанавливаем не только инфраструктурно, но важно ещё и вернуть сюда жизнь, наполнить её интересными для горожан событиями. Поэтому движемся и в этом направлении. Вот сегодня участники и организаторы этого мероприятия – колледж культуры, ряд организаций города – выступили партнёрами нашего парка. Так что жизнь кипит и будет кипеть ещё больше», — рассказал управляющий парком Владислав Вакаев.

Для детей провели несколько мастер-классов. Например, по изготовлению кормушки для птиц и созданию экоигрушек.

В конце апреля жителей Барнаула приглашают в парк на традиционные субботники. А с приходом в край тепла «Изумрудный» будет устраивать для горожан ещё больше праздников.

Катунь24