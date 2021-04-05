Катунь24: Диетологи назвали дневную норму кофе

Специалисты отмечают, что, хотя резких запретов на объем выпиваемого напитка в день нет, его нужно употреблять с осторожностью.

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По словам главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, с осторожностью употреблять кофе должны люди, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, например, язвенной болезни или обострении гастрита, поскольку кофе оказывает некоторое раздражающее действие. Кроме того, сильный эффект бодрящий напиток может оказывать на людей с предрасположенностью к повышению артериального давления, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом диетолог рассказала в интервью РИА Новости.

«Как правило, резких запретов не существует, 1-2 чашки кофе в день – некрепкий или с молоком – можно позволить. Некоторые эксперты предлагают ограничивать кофеин – употреблять не более 3 мг кофеина на один килограмм массы тела. Это значит, что при массе тела 70 кг можно себе позволить не более 210 мг кофеина, то есть не более 5-6 чашек черного чая или трех маленьких эспрессо в день», – отметила Антонина Стародубова.

Катунь24