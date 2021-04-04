Катунь24: До +9: о погоде 4 апреля в Алтайском крае

Сегодня, 4 апреля 2021 года, без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура +4…+9 градусов, местами по югу до +14 гр.

В Барнауле без осадков. В утренние часы возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура +6…+8 градусов.

Катунь24