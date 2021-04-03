Катунь24: До +7: о погоде 3 апреля в Алтайском крае

Катунь24: До +7: о погоде 3 апреля в Алтайском крае03.04.2021
Сегодня, 3 апреля 2021 года, без существенных осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.
Фото: pixabay.com
В Алтайском крае без существенных осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +2…+7 градусов, местами по югу до +12 гр.
В Барнауле без существенных осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура +4…+6 градусов.