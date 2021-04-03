Катунь24: До +14: синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Алтайского края в выходные

По-настоящему весенняя погода ждет жителей региона в ближайшие выходные, 3-4 апреля 2021 года.

3 апреля

В Алтайском крае воздух прогреется до +2…+7 гр., местами по югу до +12 гр. Без существенных осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +4…+6 гр. Без существенных осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

4 апреля

В регионе температура воздуха составит +4…+9 гр., местами по югу до +14 гр. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице потеплеет до +6…+8 гр. Без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Катунь24