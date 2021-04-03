Катунь24: Диетолог объяснил, кому легче похудеть

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с радио Sputnik рассказал, как работает метаболизм и каким людям похудеть легче, чем остальным.

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Так, по словам эксперта, надо говорить не о «быстром» или «медленном» метаболизме, а об уровне расхода энергии. Врач пояснил, что бывают люди, которым хочется есть часто, а потратить накопленную энергию они не могут. Другие же, наоборот, могут выдержать длительные паузы между приёмами пищи. Худеть легче тем людям, у кого пластичный метаболизм, то есть легко переключающийся на расход энергии.

Врач считает, что самые простые средства стимулирования обмена веществ – это полноценный сон и расширение физической активности: прогулки, домашние упражнения и не очень контрастный душ. При этом Гинзбург подчёркивает, что не стоит зацикливаться на каких-то показателях своего веса.

«Например, весит девушка 70 килограммов, прекрасно выглядит, но прочитала, что с ее ростом должна весить 65, и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется», – отметил Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Катунь24