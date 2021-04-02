ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: До +7: о погоде 2 апреля в Алтайском крае

Апр 2, 2021
ГОРНЯК22 02.04.2021

Сегодня, 2 апреля 2021 года, преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 14м/с. Температура +2…+7 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7м/с. Температура +2…+4 градуса.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Катунь24: Депутата АКЗС Николая Бушкова задержали

Апр 2, 2021
Алтайский край

Катунь24: «Темнотища, грязища, из подвалов вонища»: гражданская инициатива помогла ускорить срок капремонта жилого дома в Барнауле

Апр 2, 2021
Алтайский край

Катунь24: Организованность у Рака будет на высоте, а Весам будет интересно все вокруг. Гороскоп на 2 апреля

Апр 2, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Катунь24: До +7: о погоде 2 апреля в Алтайском крае

Апр 2, 2021
Алтайский край

Катунь24: Организованность у Рака будет на высоте, а Весам будет интересно все вокруг. Гороскоп на 2 апреля

Апр 2, 2021
Алтайский край

Катунь24: «Темнотища, грязища, из подвалов вонища»: гражданская инициатива помогла ускорить срок капремонта жилого дома в Барнауле

Апр 2, 2021
Алтайский край

Катунь24: Депутата АКЗС Николая Бушкова задержали

Апр 2, 2021