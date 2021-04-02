Катунь24: До +7: о погоде 2 апреля в Алтайском крае

Сегодня, 2 апреля 2021 года, преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 14м/с. Температура +2…+7 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7м/с. Температура +2…+4 градуса.

Катунь24