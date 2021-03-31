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Алтайский край

Катунь24: До +1: о погоде 31 марта в Алтайском крае

Мар 31, 2021
ГОРНЯК22 31.03.2021

Сегодня, 31 марта 2021 года, в отдельных районах небольшой снег, по югу мокрый снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах небольшой снег, по югу мокрый снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -4…+1 градус.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура 0…-2 градуса.

Катунь24

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