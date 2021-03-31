Катунь24: Депутаты дали неудовлетворительную оценку деятельности бийских чиновников

Сегодня, 30 марта, глава Бийска Александр Студеникин представил доклад о работе администрации города в 2020 году. Депутаты бийской Думы приняли отчет к сведению, но дали неудовлетворительную оценку отдельным направлениям деятельности городских чиновников.

Фото: АКЗС

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Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС Александр Романенко прокомментировал позицию коллег по партии. Он отметил, что решение депутатов правильное, сообщает сайт АКЗС.

«Конечно, в Бийске в 2020 году есть ряд направлений, по которым у депутатов есть большие вопросы. Главных проблем, которые поднимались в том году и, к сожалению, остались нерешенными, несколько. В городе не полностью выполнен годовой план по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» — не освоены средства на главном объекте — общественно значимой территории возле ТЦ «Ривьера». Не все дворовые территории были отремонтированы, и, к сожалению, часть федеральных средств пришлось направить обратно в федеральный бюджет. Эти темы мы неоднократно поднимали и на заседании президиума регионального отделения партии, и на совещаниях по реализации партийных проектов с отчетом главы Бийска. Конечно, они очень сильно волнуют не только местное отделение партии и фракцию, но и всех депутатов Думы города Бийска», — рассказал Александр Романенко.

Также председатель краевого Заксобрания напомнил о коллапсе по реализации в Бийске мусорной реформы, когда на протяжении значительного периода мусор не вывозился из города, а также о борьбе со снегом.

«Конечно, многое удалось сделать: растет экономика, соответственно, растет бюджет, решаются многие социальные вопросы, но есть направления деятельности, где проблемы нужно решать более последовательно. Мы неминуемо вернемся к ним и в 2021 году: также нужно будет бороться со снегом, вывозить мусор и приводить в порядок общественно значимые территории, поэтому здесь есть о чем задуматься и сделать работу над ошибками. Возможность такую депутаты горсовета предоставили. Но не стоит забывать, что ответственность за состояние дел в городе у депутатов и администрации общая», — заключил Александр Романенко.

Катунь24