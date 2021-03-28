ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: До +8: о погоде 28 марта в Алтайском крае

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

До +8: о погоде 28 марта в Алтайском крае28 марта 2021, 06:48

Сегодня, 28 марта 2021 года, в отдельных районах небольшие, местами по югу и востоку умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. 

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, местами по югу и востоку умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололедные явления. В утренние часы местами туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +3…+8 градусов.

В Барнауле в конце дня небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. В утренние часы возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура +4…+6 градусов.

Катунь24

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