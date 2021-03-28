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Алтайский край

Катунь24: Депутаты приняли отставку главы Третьяковского района

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Депутаты приняли отставку главы Третьяковского района27 марта 2021, 15:10

Сейчас исполняющим обязанности руководителя района стала Татьяна Скосырева.

Фото: Третьковский-район.рф

Третьяковский районный совет депутатов принял отставку главы района Николая Каверина. 

«Сессия будет месяца через два, сейчас готовят документы, объявят конкурс на выборы нового главы района», – пояснили журналистам «Политсибру» в администрации Третьяковского района.

Николай Каверин занимал эту должность с 2017 года.

 

Катунь24

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