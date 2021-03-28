Катунь24: Депутаты приняли отставку главы Третьяковского района

Депутаты приняли отставку главы Третьяковского района27 марта 2021, 15:10

Сейчас исполняющим обязанности руководителя района стала Татьяна Скосырева.

Фото: Третьковский-район.рф

Третьяковский районный совет депутатов принял отставку главы района Николая Каверина.

«Сессия будет месяца через два, сейчас готовят документы, объявят конкурс на выборы нового главы района», – пояснили журналистам «Политсибру» в администрации Третьяковского района.